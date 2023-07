Il canone Rai diventa gratis per una determinata porzione di utenti, pronta a rispettare un prerequisito fondamentale, necessario appunto per presentare la domanda di esenzione direttamente all’Agenzia delle Entrate. La tassa, infatti, non dovrà più essere versata, fino a quando tale condizione non verrà ufficialmente a decadere.

Dal lontano 1976 tutti gli utenti in Italia sono annualmente costretti a versare un’imposta per il finanziamento della TV di Stato, stiamo ovviamente parlando del Canone Rai, originariamente da pagare tramite bollettino postale, ma presto integrato nelle bollette dell’energia elettrica, data l’evasione fiscale sempre crescente (ora ha un costo di 90 euro annui).

Canone Rai, una notizia inaspettata e davvero bellissima

Pochi utenti in Italia sanno che esiste una condizione necessaria affinchè il canone Rai sia applicabile, e non è quella di possedere un’abitazione principale, bensì un televisore. Avete capito bene, essendo una tassa pensata per finanziare la TV pubblica, è giusto che venga pagata solo da coloro che poi fruiscono del servizio, da qui la bella notizia: se in casa non avete un televisore, potete non pagare la tassa. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo è necessario presentare domanda di esenzione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, inviando una autodichiarazione in cui a tutti gli effetti si comunica di non essere in possesso del televisore.

Nel caso in cui al contrario lo abbiate in casa, dovrete per forza aver superato i 75 anni di età, ed avere un reddito annuo famigliare inferiore agli 8000 euro, per avere diritto a richiedere la totale esenzione.