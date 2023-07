L’evento Prime Day di Amazon si è ormai concluso, ma ci sono ancora alcune offerte disponibili e prodotti nella stessa fascia di prezzo che vale la pena acquistare. Vi proponiamo una piccola selezione di Apple Watch, uno a 359,00€ e un altro a 419,00€ con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di partenza (ricordiamo che l’offerta potrebbe subire variazioni anche a distanza di poche ore, quindi se siete interessati consigliamo di affrettarsi).

Apple Watch ad un prezzo speciale su Amazon con gli ultimi sconti esclusivi del Prime Day appena concluso

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm)

Se riuscite ad acquistare gli ultimi pezzi scontati ancora disponibili di questo smartwatch, potrete risparmiare acquistandolo qui a 419,00€ invece di 509,00€. Questo Apple watch in alluminio dai toni scuri e resistente all’acqua presenta un cinturino sport taglia regular e include svariate funzioni che potrebbero fare al caso vostro. Tra queste troviamo: un fitness tracker immancabile sui dispositivi indossabili, app per controllare i livelli di ossigeno, sensori per misurare la temperatura, app della bussola e del sonno. Inoltre, vi avvisa in caso di ritmi e frequenza cardiaca irregolari, rischi di cadute e incidenti.

Nella variante da 41 mm è adatto a polsi da 130-200 mm. Possibile acquistarlo a rate e includendo anche il piano Apple Care+ di due anni per prolungare la garanzia. Garantite 18 ore di autonomia o 36 in modalità risparmio energetico. Come quasi tutti gli altri smartwatch dell’azienda, è personalizzabile con cinturini, opzioni e gadget adatti ad ogni esigenza.

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 40mm)

Questo dispositivo al momento della stesura di quest’articolo non presenta sconti su Amazon, tuttavia è un Apple Watch di fascia media che rientra perfettamente nella stessa categoria di quello precedente, anche con un prezzo inferiore. L’Apple Watch SE in questione, anche in questo caso nella colorazione “mezzanotte”, può essere acquistato qui a 359,00€. Include sia l’opzione GPS che Cellular e presenta diverse misure. Disponibile in due taglie, 40 e 44 mm, e in tre colorazioni.

Rileva incidenti e cadute, permette la sincronizzazione di qualsiasi elemento direttamente con lo smartphone ed è più veloce del 20% rispetto al modello SE precedente. Riduce l’impatto ambientale dell’80% e vanta un’autonomia della batteria di 18 ore o 36 in modalità risparmio energetico. Anche questo modello come l’altro è altamente personalizzabile e ricco di funzionalità.