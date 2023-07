WiFi gratis, presto tutti potranno utilizzarlo senza spendere un euro

Nell’era digitale, l’accesso a Internet è diventato una necessità fondamentale. Riconoscendo questa esigenza, il Comune di Siena, in Italia, ha annunciato un’iniziativa storica: la disponibilità di Wi-Fi gratuito per tutti i cittadini. Questo servizio è disponibile sia per i residenti che per i turisti in diversi punti chiave del centro storico di Siena.

WiFi gratis: dove trovare la rete gratuita

Il Wi-Fi gratuito è uno dei primi atti dell’assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale del Comune di Siena. L’amministrazione ha messo a disposizione due reti gratuite: “ComunediSiena WiFi” e “Francigena WiFi”. La prima è stata realizzata dal Comune per diffondere la connettività a banda larga per cittadini e turisti con un semplice sistema di accesso. L’obiettivo è promuovere la crescita economica e culturale dei territori, seguendo la politica di “Siena Smart City”. Per navigare liberamente, gli utenti devono registrarsi al Wi-Fi, con una password fornita via SMS.

La seconda rete, “Francigena WiFi”, è stata pensata appositamente per il percorso della Francigena, utilizzabile da pellegrini e turisti che passano per la zona. Recentemente, il tempo di utilizzo gratuito è stato aumentato da 2 a 3 ore, permettendo agli utenti di navigare in tutta tranquillità per un’ora in più.

L’assessore ai servizi informatici ha confermato che l’ampliamento della gratuità dell’uso delle reti Wi-Fi sarà utile sia per i residenti per una pronta e semplice connessione, sia per i turisti, in vista dell’alta stagione che la città si appresta a vivere. I punti di accesso sono già stati aggiornati nella maggior parte della città per entrambe le reti Wi-Fi, permettendo a tutti di sfruttare l’ora aggiuntiva di Wi-Fi a disposizione.

In conclusione, l’accesso gratuito al Wi-Fi è un passo importante verso la creazione di una società più connessa e digitale. Questa iniziativa del Comune di Siena rappresenta un esempio positivo di come le città possono utilizzare la tecnologia per migliorare la vita dei cittadini e promuovere lo sviluppo economico e culturale.