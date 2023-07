WhatsApp non si ferma mai, come è possibile intendere dai numerosi articoli che giorno dopo giorno vengono pubblicati su WeBetaInfo, diventato il blog ufficiale dell’ applicazione. L’omonima piattaforma di messaggistica istantanea oltre a dedicarsi alla ricerca e all’ elaborazione di funzioni sempre più utili e migliorate per garantire la migliore esperienza di utilizzo dell’ applicazione da parte dei suoi suoi utenti, continua anche a lavorare al fine di rendere la sua interfaccia grafica ancora più accattivante ed intuitiva.

WhatsApp, le novità del nuovo aggiornamento

A tal proposito, WhatsApp sta progettando per i dispositivi iOS un’interfaccia completamente nuova, che apporterà alcune sostanziali modifiche grafiche alla piattaforma. Tali modifiche riguarderanno: la barra di ricerca e la sua nuova colorazione traslucida, il ridisegnamento di alcuni adesivi, un nuovo selettore per le gif, molto più chiaro ed intuitivo in grado di velocizzare il meccanismo di selezione, nuovi Tab e così via.

Si tratta dell’ultimissimo aggiornamento della versione 23.13.80 WhatsApp per iOS. Disponibile per il momento solo per utenti beta, ma che, presumibilmente, tra due settimane potrà essere utilizzata da tutti i possessori di iPhone.

Per poter accedere a queste nuove funzionalità è importante possedere l’ultima versione aggiornata dell’applicazione. Bisognerà spulciare tra le varie impostazioni, in modo da vedere se le modifiche indicate sono state attuate, e nel caso riavviare più volte il sistema.

Tuttavia, è possibile che alcuni dispositivi non riusciranno ad accedere a questa versione. Si tratta di un qualcosa ancora in fase di implementazione, che non è stato dichiarato ufficialmente, ma accennato da WeBetaInfo. Per ulteriori informazioni a riguardo non ci resta che attendere nuove informazioni o avvisi particolari.