Vodafone, la compagnia batte tutti con un'offerta sensazionale

Nel panorama delle telecomunicazioni, Vodafone ha lanciato una nuova offerta chiamata Bronze Plus, disponibile dal 10 luglio 2023. Questa offerta, che include minuti, SMS e fino a Giga illimitati, è disponibile a 9,99 euro al mese per coloro che passano all’operatore da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali. Questa mossa è parte della strategia per attrarre nuovi clienti con offerte competitive.

Vodafone: cosa offre la nuova promozione?

Vodafone ha una lunga storia di offerte tariffarie “operator attack”, progettate per attirare nuovi clienti da altri operatori nazionali. Queste offerte variano a seconda del canale di vendita e possono includere diverse combinazioni di minuti, SMS e dati. La nuova offerta Bronze Plus offre minuti illimitati, SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati al prezzo mensile di 9,99 euro. Inoltre, i clienti possono ottenere Giga illimitati attivando Smart Pay.

Per attivare l’offerta Bronze Plus, i nuovi clienti devono pagare un costo di attivazione di 0,01 euro, più un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM. Inoltre, Vodafone garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi per tutti i nuovi clienti mobile che attivano un’offerta con un costo a partire da 9,99 euro al mese, purché scelgano di addebitare il costo mensile tramite Smart Pay o sulla fattura della linea fissa Vodafone in caso di convergenza.

L’offerta Bronze Plus include anche alcuni servizi standard come i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414 per conoscere il proprio credito residuo, l’azzeramento dell’eventuale costo del piano della SIM, la detariffazione del servizio di continuità (per un massimo di 48 ore) quando il credito residuo diventa negativo e la ricevuta di ritorno ai messaggi di testo.

Come abbiamo potuto dedurre, Vodafone sta cercando di rimanere competitiva nel mercato delle telecomunicazioni con offerte innovative e competitive. Tuttavia, come sempre, è importante per i consumatori leggere attentamente i termini e le condizioni di qualsiasi offerta prima di sottoscriverla.