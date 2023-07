L’evento Prime Day con cui Amazon ogni anno ci permette di risparmiare sta per giungere al termine. Mancano meno di 24 ore alla fine di tutte le offerte esclusive presenti sul noto e-commerce. Tuttavia, siete ancora in tempo se volete approfittare di queste ultime ore per trovare prodotti scontati e promozioni che fanno al caso vostro. Su Amazon c’è davvero di tutto, quindi c’è tempo anche per trovare l’offerta migliore per organizzare viaggi, vacanze, momenti di relax last minute da condividere con qualcuno di speciale.

Potrete ancora una volta risparmiare sul prezzo con sconti vantaggiosi fino al 25%. Vi ricordiamo che i costi potrebbero variare e che queste offerte vanno a ruba da ieri, quindi consigliamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, avete solo poche ore per acquistare uno dei pacchetti disponibili ma potrete successivamente organizzare ogni minimo dettaglio del viaggio o esperienza scelta con calma, c’è sempre un margine di tempo di qualche anno per ogni pacchetto e meta scelti.

Tutte le migliori offerte per pianificare viaggi e momenti di relax all’ultimo minuto in occasione dell’Amazon Prime Day

Smartbox, Cofanetto regalo Auguri in viaggio: 2 giorni in Europa a soli 37,40€ invece di 48,43€ acquistabile qui.

Esclusiva Amazon Smartbox – Cofanetto Regalo – Un notte con colazione e cena per due in Europa che troverete qui, per un totale di 74,90€ invece di 99,90€ con il 25% di sconto.

Altra esclusiva Amazon, Smartbox – Cofanetto Regalo disponibile qui, Attività sportive per due scontato del 25% a 74,90€ invece di 99,90€ .

Smartbox – cofanetto regalo – Insieme alle terme: pausa benessere per 2. Pacchetto a 67,40€ invece di 89,90€, acquistabile qui con il 25% di sconto.