iPhone 15 Pro assurdo, la funzionalità che distrugge Samsung

Se vi state chiedendo come saranno i nuovi iPhone 15, la risposta è semplice: molto simili alla serie attuale di smartphone di casa Apple.

Non cambierà molto, ma secondo le indiscrezioni il colosso starebbe lavorando alla connessione Internet satellitare, quella che entrerebbe in funzione anche con assenza totale di campo.

Dopo le chiamate con questo standard, arriverebbe anche la connessione, ma non si sa ancora se tale tecnologia verrà implementata nei nuovi iPhone 15 o all’interno della prossima serie 16.

iPhone 15 Pro in arrivo, ecco come potrebbe essere il nuovo dispositivo top di gamma di Apple

Dopo aver assistito durante gli scorsi mesi al lancio di tanti smartphone rivali, Apple avrebbe preso informazioni tali da produrre un dispositivo che rimetterà tutti sotto scacco.

L’azienda ad agosto avvierà la produzione di massa dei suoi nuovi iPhone 15, tra i quali ci saranno molti più modelli rispetto all’anno scorso. Apple ha richiesto una produzione molto più ampia, prevedendo quindi una domanda nettamente superiore a quella dello scorso lancio dell’iPhone 14.

Gli utenti noteranno poche differenze rispetto alla serie attuale, dal momento che esteticamente saranno ben poche le innovazioni. In primo luogo, come si legge nelle indiscrezioni che stanno emergendo dal web in queste settimane, le fotocamere dovrebbero essere ancora più grandi e sporgenti. Sul lato frontale la grande differenza sarà quella dei bordi che saranno ulteriormente ridotti in favore di un impatto visivo eccezionale.

Lo smartphone della serie a riportare la novità più grande sarà molto probabilmente l’iPhone 15 base. Il dispositivo infatti verrà equipaggiato, secondo le voci, con la stessa Dynamic Island vista sui modelli Pro in vendita attualmente.

Al momento si tratta solo di voci, ma più passa il tempo, più sembrano essere convincenti.