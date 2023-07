Se siete amanti della lettura non potete assolutamente perdere questa nuova offerta Amazon. Certo, i libri cartacei hanno ancora quell’unico fascino che li caratterizza, ma sono più difficili da portare con sé e costosi.

Con il Prime Day, valido ancora oggi con le sue tantissime offerte, potrete trovare il Kindle Amazon 2022 al prezzo allettante di 79,99 euro invece di 99,99 euro.

Cosa ha di speciale il Kindle Amazon 2022?

Il Kindle Amazon con il tempo è sempre diventato più compatto e leggero. Possiede uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, per immagini e testi nitidi. Lo schermo del Kindle è anche antiriflesso, questo permette di leggere comodamente, come se leggeste un libro su carta stampata. Per leggere senza affaticare gli occhi, di giorno e di notte è abilitata di una luce frontale regolabile e una modalità scura.

A differenza dei modelli precedenti la sua batteria ha inoltre una durata maggiore: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 6 settimane. Amazon ha anche implementato la capacità di archiviazione, mettendo a tua disposizione 16 GB di spazio di archiviazione.

Il design del Kindle 2022 è stato realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato, rendendolo anche ecosostenibile.

La “magia” del Kindle è che puoi portarlo praticamente ovunque. In qualsiasi momento puoi prenderti una pausa e immergerti tra le parole del tuo libro preferito o di una storia nuova ed entusiasmante.

Amazon offre anche il servizio Kindle Unlimited, con cui avrai accesso illimitato a milioni di libri e molti altri contenuti.

Se ami la lettura allora non puoi non possedere un Kindle. Vai sul sito Amazon e clicca questo link per ricevere un dispositivo “dai grandi poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale” contenente centinaia di libri.