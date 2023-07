Se state cercando un modo per sorvegliare l’interno della vostra abitazione anche quando non siete nei paraggi, la piattaforma Amazon sta proponendo una videocamera di sicurezza ad un prezzo stracciato.

Stiamo parlando di Blink Mini, una videocamera intelligente in grado di rilevare qualsiasi movimento, proposta in questi giorni a soli 20 euro. Ecco i dettagli.

Amazon Blink Mini a soli 20 euro

Grazie a Blink Mini potrete controllare cosa succede all’interno della vostra casa di giorno e di notte, grazie a questa videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale.

Inoltre potrete ricevere avvisi sul vostro smartphone ogni volta che viene rilevato del movimento o personalizzate le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che vi interessa di più. Inoltre permette anche di salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB. In alternativa potete utilizzare il Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano di abbonamento Blink.

Guardate, ascoltate e parlate con persone e animali domestici in casa dallo smartphone, con la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini. Si installa in pochi minuti: basta collegare la videocamera all’alimentazione, connettila al Wi-Fi e segui le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor. Come anticipato precedentemente, è disponibile a soli 20.99 euro invece di 34.99 euro, scontata del 40% grazie alle offerte del Prime Day. Seguite questo link per maggiori dettagli.