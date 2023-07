In occasione del Prime Day di ieri 11 luglio e di oggi 12 luglio, la piattaforma Amazon sta proponendo tantissimi prodotti a prezzi scontati.

Oggi per esempio vogliamo parlarvi di Echo Show 5, proposto con un bel 50% di sconto, in pratica ne potete acquistare due al prezzo di uno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Echo Show scontato del 50%

Con Echo Show 5 hai un eccezionale smart display, con ampio pannello e supporto al touchscreen, che ti permette di interagire con l’assistente vocale Alexa usando la voce. Ascolti e vedi le risposte, ma non solo: puoi anche guardare Netflix e Prime Video, oltre a porte effettuare videochiamate.

Ascolta la tua musica o i tuoi podcast preferiti, guarda le serie TV che ami e molto altro su Amazon Music, Spotify, Prime Video o altri servizi, ora con bassi ancora più profondi e voci più nitide. Questo dispositivo è dotato di uno schermo da 5,5’’, per guardare a colpo d’occhio serie TV, titoli di canzoni e molto altro. Controlla i dispositivi per Casa Intelligente, come lampadine e termostati, anche quando non sei in casa.

Quando il dispositivo non è in uso, grazie ad Amazon Photos le tue foto possono scorrere sullo schermo del dispositivo. I membri Prime possono archiviare illimitate foto nel Cloud. Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi compatibili in casa. In questi giorni la piattaforma lo propone a soli 54.99 euro invece di 108.98 euro, scontato appunto del 50%. Visitate questo link per maggiori dettagli.