Avete presente quando i vostri dispositivi si scaricano in contemporanea o hai ospiti che hanno smartphone diversi ma con la batteria a zero allo stesso momento? Abbiamo la soluzione! Amazon vi offre l’opportunità di acquistare il Multi Cavo di Ricarica Raviad a praticamente due spiccioli: 4,99 euro (precedentemente a 8,99 euro e quindi scontato del ben 44%).

Prima di passare ai dettagli e al perché questo cavo sia un ottimo acquisto, vi ricordiamo che oggi è ancora valido il Prime Day con le sue offerte!

Le caratteristiche del Multi Cavo di Ricarica Raviad e perché acquistarlo su Amazon

Il Multi Cavo di Ricarica Raviad soddisfa i requisiti di ricarica di diverse interfacce: ha infatti porte iP, Micro USB e di tipo C. Non c’è bisogno di portare più cavi, per semplificarti la vita. Il Multi Cavo per cellulari 3 in 1 può caricare i tuoi dispositivi velocemente e contemporaneamente. Attenzione però, è progettato solo per la ricarica e non supporta il trasferimento di dati.

Il Multi Cavo cavo ha inoltre un rivestimento fatto in nylon per essere ultra duraturo e resistente, a prova di strappi e urti. Esso è compatibile con Phone XR/XS/X/8/Pad/Pod, Samsung Galaxy a40/a50/a70/S10/S9/ S8, Huawei P30/P20/ P10/ Mate10, Honor View10/ 9/ 8, LG G6, Xperia, LG, e altro ancora.

RAVIAD vi fornisce anche una garanzia di sostituzione di 24 mesi e garanzia di soddisfazione al 100%.

Vi abbiamo convinti? Trovate questo cavo utile? Allora voi basterà cliccare su questo link e procedere all’acquisto.