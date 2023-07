È tempo di novità per tutti i clienti WindTre, le nuove offerte estive sono decisamente vantaggiose e vale davvero la pena conoscerle e richiedere una nuova SIM così da ottenere tantissimi servizi a dei prezzi imbattibili.

La WindTre Super 5G è soltanto una delle nuove offerte lanciate dal gestore in occasione dell’arrivo della stagione estiva e soltanto alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di attivarla.

WindTre: come richiedere l’offerta Super 5G e ricevere 100 GB!

La nuova offerta WindTre Super 5G è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti under 30 e over 70. Il gestore permette di richiederla online e nei punti vendita abilitati consentendo, inoltre, di scegliere tra due opzioni: la prima con pagamento automatico tramite servizio Easy Pay e 100 GB al mese; la seconda con pagamento tramite credito residuo e 50 GB al mese.

I clienti che decidono di richiedere l’offerta WindTre Super 5G con Easy Pay dovranno sostenere una spesa mensile di 9,99 euro così da ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Scegliendo la versione con pagamento tramite credito residuo il costo di rinnovo non subirà alcuna modifica ma sarà possibile ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I clienti under 14 che attivano l’offerta potranno ottenere gratuitamente anche l’app WindTre Family Protect che consente ai genitori di monitorare il tempo trascorso online, bloccare i siti pericolosi, ottenere la posizione in tempo reale e ricevere notifiche personalizzate.