Uno sconto davvero pazzesco è stato attivato sulla Sony Alpha 7MK2, una camera di altissima qualità, una mirrorless full frame che promette eccellenti prestazioni, al giusto prezzo finale di vendita. Gli utenti oggi possono risparmiare quasi 600 euro sul listino, approfittando dell'ottima riduzione promessa dagli Amazon Prime Day.

Sony Alpha 7MK2, ecco lo sconto che stavate aspettando sulla mirrorless

Sony è a tutti gli effetti uno dei marchi più affidabili nel settore della fotografia, brand che da sempre riesce a conquistare un numero sempre crescente di utenti, con prodotti di altissima qualità, in vendita a prezzi elevati, ma allo stesso bilanciando la spesa maggiore con una resa inimitabile. Il modello attualmente in promozione è la Sony Alpha 7MK2, prodotto che originariamente viene proposto a 1400 euro, ma che nel periodo corrente viene scontato a 899 euro, promettendo difatti un risparmio di 500 euro sul listino (premete il box qui sotto per l’acquisto).

Il dispositivo non sarà il più recente, infatti è sul mercato da ormai diversi anni, ma ancora oggi rappresenta uno dei capostipiti del segmento fullframe tra mirrorless, in questo caso in vendita in kit con l’ottica SEL2870, zoom variabile 28-70 millimetri, che amplia al massimo la versatilità del prodotto stesso. Il prezzo, come al solito, è da considerarsi valido solamente fino al termine dell’evento Prime Day.