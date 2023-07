Smartphone, utilizzarlo mentre si è in bagno può portare anche alla morte

L’uso dello smartphone è diventato una parte integrante della nostra vita quotidiana. Questo dispositivo ci accompagna ovunque, anche nei luoghi più intimi come il bagno. Ci facciamo accompagnare da questo per ore, non accorgendoci di passare intere giornate sul WC. Eppure dovete sapere che tale abitudine potrebbe non essere così innocua come sembra.

Smartphone: smettetela di usarlo in bagno, ecco perché

Come dicevamo, gli smartphone sono diventati un’estensione di noi stessi, utilizzati per una miriade di attività, sia personali che professionali. Dalle chat alle diete personalizzate, dai giochi agli acquisti online, le possibilità offerte da questi dispositivi sono praticamente infinite. Tuttavia questa versatilità ha portato a un aumento esponenziale del tempo trascorso a fissare lo schermo del nostro telefono, con gli italiani che dedicandogli circa il 30% della loro giornata. Dunque, portare lo smartphone in bagno potrebbe non essere una buona idea. Prima di tutto, l’uso del telefono in questo contesto può generare stress e ansia, interferendo con i normali processi corporei. Inoltre, il bagno è un ambiente in cui è facile entrare in contatto con batteri e germi, i quali possono facilmente trasferirsi sullo schermo del telefono. Anche se l’ambiente sembra pulito, la presenza di sporco invisibile è quasi inevitabile.

Oltre ai rischi per la salute e all’igiene, portare lo smartphone in bagno può danneggiare l’elettronica del dispositivo in quanto si tratta di un ambiente umido. L’umidità infatti può infiltrarsi nel telefono, causando cortocircuiti o corrosione dei componenti interni. Inoltre, c’è sempre il rischio di far cadere accidentalmente il telefono in acqua, un incidente che può portare a costosi danni da riparare.

Un altro aspetto da considerare è l’effetto che l’uso dello smartphone può avere sulla nostra attenzione e sul nostro tempo. Utilizzare il telefono in bagno può distogliere l’attenzione da ciò che stiamo facendo, prolungando inutilmente il tempo trascorso in bagno. Inoltre, l’uso del telefono in questo contesto può contribuire a creare una dipendenza dallo schermo, rendendo più difficile staccare e dedicare tempo a noi stessi senza distrazioni digitali.

Infine, è importante ricordare che il bagno dovrebbe essere un luogo di privacy e relax e non un ritrovo per utilizzare assiduamente lo smartphone.