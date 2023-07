In queste settimane e mesi di pausa del grande calcio e del campionato, certamente non sono finite le sorprese inerenti alla programmazione di Sky. Le esclusive della pay tv sono sempre molto ricche, anche in questo mese di luglio, con le partite decisive del torneo di Wimbledon, i gran premi di Formula 1 e motomondiale e con le grandi competizioni mondiali di nuoto e atletica leggera.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Oltre alle grandi notizie inerenti la programmazione televisiva, Sky ha riservato delle sorprese anche sul fronte commerciale con i costi mai così convenienti. Per gli utenti che desiderano attivare un piano di visione c’è una sorpresa da non sottovalutare.

A differenza di quanto previsto in passato, infatti, la pay tv ha deciso di mettere sul piatto dei possibili nuovi utenti un periodo di prova. Gli abbonati potranno valutare il servizio garantito da Sky ad un semplice costo una tantum pari a soli 9 euro. Il periodo di prova avrà una validità di trenta giorni.

All’interno del ticket di prova, gli utenti potranno gustarsi tutti i canali del pacchetto intrattenimento di Sky, con l’aggiunta di tutti i canali facenti riferimento alle aree di Sport e Calcio ed anche con tutti i canali che appartengono al ticket Cinema. Per quanto concerne la tecnologia, gli utenti potranno anche beneficiare del nuovo decoder Sky Q.

Al trascorrere dei trenta giorni, gli utenti saranno liberi di scegliere il listino Sky di loro preferenza o anche di disdire completamente la visione del satellitare, senza alcuna penale.