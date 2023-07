Ormai lo saprete, i giorni del Prime Day sono iniziati sulla piattaforma Amazon e i prodotti proposti ad un ottimo prezzo sono davvero moltissimi.

Oggi per esempio vogliamo mostrarvi una Flash Drive da 128 GB di marca Samsung proposta ad un ottimo prezzo. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung flash drive da 128 GB ad un ottimo prezzo

Un drive USB, anche noto come flash drive o pen drive, è un piccolo dispositivo portatile che va inserito nella porta USB del computer. I drive USB vengono normalmente usati per conservare i dati, eseguirne il backup e per trasferirli da un dispositivo all’altro.

In particolare, quella proposta da Amazon è compatibile con USB Gen 3.1 e tutte le versioni precedenti, ha una velocità di lettura fino a 400 MB/s e le performance possono variare in base alla capacità della stessa. Vi ricordo che quella di cui parliamo oggi è da 128 GB. Utilizzando questa Flash Drive potete proteggere tutti i vostri dati con 4 livelli di protezione: acqua, campi magnetici, alte temperature ed infine anche gli urti.

Questa unità flash mobile per archiviazione estesa è indispensabile per trasferimenti di file semplici, tra smartphone, tablet e PC. Infine, è stata progettata come un portachiavi, in modo che possiate prevenire lo smarrimento. Attualmente è proposta su Amazon, a questo link, al prezzo di 22.99 euro. Sono disponibili anche altri tagli di memoria.