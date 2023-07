L’annuncio delle nuovissime Topolino e 600e rappresenta un nuovo punto di partenza per FIAT. La svolta elettrica e l’abbandono delle colorazioni grigie cattureranno certamente l’attenzione degli utenti.

Ad essere felici di questo nuovo lancio ci sono anche i Dealer italiani di FIAT. La Topolino e 600e rappresentano rispettivamente la sorella minore e quella maggiore dell’iconica Nuova 500 elettrica. La gamma si amplia permettendo così di dare maggiore scelta a tutti coloro che vogliono passare alla mobilità sostenibile.

Per celebrare la presentazione delle due vetture, il brand ha tenuto un evento dal forte valore simbolico. Presso La Pista 500 del Lingotto a Torino, le protagoniste assolute sono state proprio la Topolino e la 600e. All’evento hanno partecipato oltre 200 persone in rappresentanza dei 159 concessionari FIAT.

I Dealer di FIAT guardano con entusiasmo al futuro, le nuove Topolino e 600e dovranno trainare la rinascita del brand

Non poteva mancare il management del brand e del gruppo. Tra le figure di spicco presenti possiamo citare Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia, Giuseppe Galassi, Managing director di Fiat & Abarth in Italia e Andrea Khawatmi, Direttore marketing di Fiat & Abarth in Italia e Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Europe.

Come indicato direttamente dal brand, l’incontro ha permesso di rinsaldare il legame tra la casa madre e i propri dealer. Inoltre, è stato possibile condividere la roadmap che, nei prossimi tre anni, riporterà FIAT tra le grandi del settore automotive. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento nel mercato domestico e love brand.

Come sottolineato da Ficili rivolgendosi ai Dealer italiani di Fiat: “Fare squadra con voi è la nostra forza. Siamo una squadra compatta, consapevole e concreta che guarda al futuro. Il Piano rete Italia è un’opportunità che ci aiuta nel raggiungimento degli obiettivi e la cosa che per me è più importante è che sta già dando i suoi frutti dopo il periodo di sfide che hanno cambiato il nostro mercato per sempre. La nostra base – ha aggiunto – è il Piano Dare Forward 2030 con 100 lanci complessivi per Stellantis entro il 2030. Ma soprattutto con un lancio ogni anno per il Brand Fiat. Fiat deve avere in Italia la posizione di mercato che si merita”.

Anche Giuseppe Galassi ha voluto sottolineare come il successo di FIAT sia legato anche dai propri dealer: “La presentazione delle due splendide novità di prodotto ai Dealer italiani è stata l’occasione per condividere la volontà di FIAT in ITALIA di esser leader sul mercato. Una leadership storica basata sulla capacità di offrire una mobilità urbana sempre più sostenibile e che ora si deve consolidare grazie ad un forte piano di lanci di nuovi prodotti e da un rinnovato ascolto dei clienti che poniamo al centro di tutte le nostre attività”.