Avete presente quando vi mettete a letto, ma dimenticate di spegnere la luce e vi alzate irritati buttando all’aria le lenzuola? Questo prodotto farà per voi. Ah, e un’altra cosa è superscontato!

Amazon propone ai suoi vastissimi clienti la Mini Presa Elettrica Smart Led TP-link Tapo P105 ad un prezzo più che conveniente: 9,99 euro. Forse penserete che sia comunque un prezzo elevato per una presa elettrica, ma vi sveleremo le caratteristiche e capirete perché acquistarla.

Cosa ha di speciale questa presa elettrica su Amazon?

Innanzitutto non è affatto una semplice presa elettrica, ma come indicato dal nome, è una presa del tutto smart. Dal design compatto, Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che ti permette di gestire l’accensione e lo spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento.

Questa presa elettrica ti consente quindi il controllo completo da remoto tramite il tuo dispositivo Android o iOS, tramite l’app Tapo permettendoti di gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, senza nessun hub aggiuntivo. Potresti anche organizzare anche le tue giornate creando una routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi.

Se poi ad esempio sei un genitore i tuoi bambini preferiscono addormentarsi con la luce accesa, ti permette di creare dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti. Tapo P105 è inoltre compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva.

Potrebbe essere anche un ottimo antifurto! Come? Simulando la tua presenza in casa, accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade.

Visto? Non era una semplice presa elettrica. Cosa aspetti? Clicca questo link per acquistarla! Ah, un ultima cosa non vi dimenticate che presto ci saranno le offerte del Prime Day!