Amazon avrà perso completamente la testa? Secondo noi sì. Ultimamente sta proponendo diversi prodotti scontati a prezzi eccezionali.

Uno dei suoi prodotti di punta, al momento, è la Kingston DataTraveler Exodia M USB3.2 GEN 1, 128 GB ad un prezzo davvero allettante. E 128 GB diciamolo, non sono pochi. La chiavetta USB, che solitamente costa 15,99 euro, ora è in offerta su Amazon con un’incredibile sconto del 38% a soli 9,99 euro.

Perché acquistare questo prodotto su Amazon? Quali sono le caratteristiche?

La chiavetta USB DataTraveler Exodia M di Kingston propone prestazioni USB 3.2 Gen 1 per semplificare l’accesso a notebook, desktop, schermi e altri dispositivi digitali. Consente anche di realizzare trasferimenti rapidi di documenti, file audio e video, offrendo una soluzione di archiviazione conveniente e altro ancora. È disponibile in diversi colori: nero e rosso. La chiavetta USB è acquistabile anche con una capacità più elevata di 256 GB, ma a prezzo pieno, senza alcun sconto. Il suo design pratico rende questa chiavetta usb una soluzione ideale per gli spostamenti, ovunque voi andiate.

Inoltre, il cappuccio mobile protegge il connettore USB da polvere ed eventuali danneggiamenti. Avete paura di perderla? Non c’è da preoccuparsi, la chiavetta è dotata di un anello che permette di appenderla alle vostre chiavi e tranquilli, è dotata di una tecnologia antiurto per far si che duri nel tempo. Per rassicurarvi sulla sua prestanza vi diciamo anche su Amazon possiede un punteggio di 4,4 su 2.328 recensioni!

Non potete assolutamente perdere questa grandiosa offerta: per ulteriori dettagli vi basterà cliccare su questo link.