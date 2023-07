Canone Rai, presto potremmo dirgli definitivamente addio

Il Canone Rai, la tassa per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, è da tempo al centro di un acceso dibattito. Molti cittadini italiani lo considerano un onere ingiusto, soprattutto in considerazione dell’ampia offerta di alternative di intrattenimento disponibili oggi, come le piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Pluto TV. Altri la pensano un tantino in modo diverso.

Canone Rai: il futuro è incerto, e la verità?

Le piattaforme sopra citate offrono contenuti sempre aggiornati e la possibilità di decidere autonomamente cosa guardare e quando. Tutto ciò sta cambiando il modo in cui concepiamo la televisione. Alcuni servizi, come Amazon Prime, offrono anche vantaggi aggiuntivi, come sconti sugli acquisti online, consegne e resi gratuiti, e accesso a servizi di intrattenimento come Prime Video, Amazon Music e Audible.

Tuttavia, nonostante l’ampia diffusione di queste alternative, il Canone Rai rimane un obbligo per tutti i cittadini italiani che possiedono un apparecchio atto a ricevere i canali TV gratuiti tramite digitale terrestre o impianto satellitare. Esistono alcune esenzioni, ad esempio per coloro che guardano solo la TV in streaming e non possiedono televisori o decoder di ultima generazione.

Il futuro del Canone Rai è incerto. Sappiamo che dal 2024 non sarà più incluso nella bolletta della luce e il Governo Meloni ha avviato un tavolo tecnico per studiare un metodo alternativo di riscossione. Tuttavia, esiste anche una corrente di pensiero all’interno dell’esecutivo che propone l’abolizione definitiva del Canone Rai, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’importo richiesto agli italiani ogni anno.

E non solo, la tendenza delle nuove generazioni a preferire le soluzioni di streaming rispetto alla televisione tradizionale potrebbe portare a una riduzione del numero di cittadini che pagano il Canone Rai. Non sappiamo ancora cosa succederà, ma continueremo a seguire gli sviluppi e a tenervi aggiornati sulle ultime novità.