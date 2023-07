Canone RAI addio, le notizie ufficiali sull'abolizione

La tassa per eccellenza che gli italiani odiano e che cancellerebbero già a partire da oggi è sicuramente il canone Rai. Inclusa all’interno della bolletta elettrica già diversi anni fa per evitare l’evasione da parte di numerose persone, l’imposta è diventata un vero e proprio caso di Stato.

Si vocifera infatti da qualche mese che il canone possa essere eliminato del tutto, con gli italiani che dunque sono in attesa di nuove notizie. In realtà sono tante le voci messe in giro, molte prive di ogni fondamento. Allo stesso tempo però delle discussioni sono state aperte, soprattutto rispetto all’eliminazione della tassa dalla bolletta elettrica. Sono diverse settimane che il discorso va avanti e un’opinione sarebbe stata espressa anche dall’attuale amministratore delegato di RAI.

Canone RAI abolito dalla bolletta dell’elettricità: ecco cosa potrebbe accedere

Sergio Roberto ha sfruttato la presentazione dei palinsesti della televisione pubblica a Napoli per rilasciare alcune dichiarazioni. Come ha lasciato intendere, al momento l’azienda ha intenzione di proporre al governo di lasciare il canone in bolletta. L’amministratore delegato ha inoltre espresso che, nel caso in cui i vertici dovessero optare per un’eliminazione, verranno richieste garanzie per maggiori controlli per contrastare l’evasione.

Queste la parole di Roberto in merito:

“Non c’è una maggioranza che ritiene il canone in bolletta l’unica possibilità di pagare una tassa senza possibilità di evasione. Bisognerebbe evitare di tornare ad una parte dell’Italia che paga e l’altra no”.

In molti sperano che venga adottata la stessa soluzione spagnola, con la Spagna che infatti non paga il canone ormai dal 2010.