Possedere degli auricolari senza fili ormai è diventata una cosa fondamentale. Possiamo così ascoltare musica, estraniarci dal mondo esterno, effettuare chiamate, il tutto avendo le mani completamente libere. Non ne avete un paio? Allora non potete perdervi assolutamente questo modello proposto da Amazon. Questi Auricolari senza fili Bluetooth 5.0 IPX5,prodotti da E-outfit, sono disponibili a soli 8,55 euro. Lo sappiamo, non è un prezzo bassissimo? Amazon pare essere proprio uscito fuori di senno con i prezzi e le offerte proposte ultimamente.

Che caratteristiche hanno questi auricolari senza fili?

Gli auricolari wireless sono dotati di un chip Bluetooth 5.0, che può fornire stereo di alta qualità, bassi potenti e mantenere una bassa latenza durante la riproduzione o la realizzazione di video. Puoi facilmente collegarli al tuo dispositivo e ti forniranno un eccellente compatibilità e stabilità. E non preoccuparti, potrai godere di una connessione stabile durante l’ascolti di musica e di chiamate.

Questi auricolari senza fili utilizzano altoparlanti da 14 mm e un eccellente codec audio Bluetooth. Eccellono sia nei bassi che negli acuti, offrendoti un suono stereo 3D immersivo permettendoti di immergerti nei suoni che stai ascoltando, dimenticando il mondo esterno. Sono poi dotati di un microfono HD per una migliore comunicazione con gli altri. Non dovrai urlare più frasi come “Mi senti?”, “Ci sei”?. Sono inoltre dotate di una valigetta di ricarica compatta di tipo C molto efficiente che permette tempi di utilizzo lunghi.

Le due cuffie si collegheranno automaticamente quando le rimuoverete dalla custodia. Posseggono diverse funzioni facilissime da usare che ti permetteranno di controllare media e chiamate, avanti, indietro, riproduzione, mettere in pausa, volume +, volume, rispondere o rifiutare le chiamate. Gli auricolari sono anche ricoperti da un rivestimento impermeabile in grado di proteggerle efficacemente dal sudore e dalla pioggia, vantando inoltre di una protezione IPX5.

Quindi che tu sia una persona sportiva, una che considera “la maratona” il sedersi sul divano e guardare una serie tv intera, o semplicemente vuoi ascoltare musica in santa pace, ti consigliamo di cliccare questo link e acquistare questi auricolari.