Amazon Prime è il servizio di abbonamento offerto dalla piattaforma e-commerce Amazon, grazie alla quale è possibile accedere ad un vasta quantità di servizi ed applicazioni incluse.

Per poter usufruire di tutti questi servizi è necessario dover pagare l’abbonamento annuale. Tuttavia, di seguito, vi riportiamo alcuni piccoli trucchi per poter utilizzare Amazon Prime senza dover spendere nemmeno un centesimo. È importante ricordare però, che ciò che vi forniremo sono soltanto informazioni a titolo informativo, alcune delle quali non completamente corrette.

Amazon Prime e la prova gratuita

Il primo modo per accedere ad Amazon Prime in maniera gratuita è naturalmente quello di effettuare l’iscrizione e godere dei 30 giorni di prova offerti dalla piattaforma. Per poter allungare il periodo di prova bassa semplicemente annullare l’iscrizione, prima dello scadere del mese, e aprire un altro account. Per fare questo sarà sicuramente necessario dover aprire un’ altra mail.

La carta di credito da registrare può essere anche la stessa, basterà cambiare il nome dell’intestatario. Ad ogni nuova email verranno associati altri 30 giorni gratuiti. Ciò che è importante tenere sempre a mente è di annullare l’iscrizione prima dello scadere della prova. In quei casi in cui l’apertura di sempre nuove mail può diventare tediosa, vi sono appositi siti online che consentono di utilizzare email già aperte e in maniera temporanea;

Altri trucchi

Vi sono inoltre alcuni operatori telefonici che includono all’interno dei loro piani di offerte, anche l’ abbonamento annuale di Amazon Prime. Basterà quindi spulciare tra le varie offerte telefoniche disponibili e cercare quella che soddisfa maggiormente le nostre esigenze;

È possibile condividere un account con altri utenti Amazon, proprio come accade con Netflix. Anche se, a differenza di quest’ultimo, Amazon dispone anche dei dati della propria carta prepagata, utilizzata per gli acquisti sull’e-commerce, si tratta di dati sensibili che magari non vorremmo condividere con chiunque;

In estremo è possibile reperire alcuni contenuti di Amazon Prime direttamente su Internet, su piattaforme in streaming, scaricando un torrent, attraverso canali Telegram e così via.

I vantaggi di Amazon Prime

Con Amazon Prime, come abbiamo appunto detto, avrete la possibilità di accedere a una moltitudine di servizi ed applicazioni incluse. Di seguito vi riportiamo i principali:

Consegna in 1 solo giorno su un catalogo di milioni di prodotti, senza alcun costo aggiuntivo ed anche nei weekend;

su un catalogo di milioni di prodotti, senza ed anche nei weekend; Insieme ad Amazon Prime si avrà la possibilità di accedere anche a Prime Video, ovvero la piattaforma streaming con un vastissimo elenco di programmi di intrattenimento, tra film, serie TV, cartoni animati, documentari e molto altro ancora; Oltre al servizio noleggio e l’acquisto di altri contenuti multimediali;

si avrà la possibilità di accedere anche a Prime Video, ovvero la con un vastissimo elenco di programmi di intrattenimento, tra film, serie TV, cartoni animati, documentari e molto altro ancora; Oltre al e l’acquisto di altri contenuti multimediali; Accesso ad Amazon Music , grazie al quale potrete ascoltare, su qualsiasi dispositivo desideriate, musica, podcast, e moltissimi altri contenuti audio;

, grazie al quale potrete ascoltare, su qualsiasi dispositivo desideriate, musica, podcast, e moltissimi altri contenuti audio; Accesso a Prime Reading , con una libreria super fornita di ebook da leggere e consultare;

Accesso ad Amazon Photos , ovvero uno spazio infinito sul Cloud , sul quale sarà possibile salvare e conservare tutte le vostre foto , senza limitazioni di spazio né di tempo;

, ovvero uno spazio infinito sul , sul quale sarà possibile salvare e conservare tutte le vostre , senza limitazioni di spazio né di tempo; Accesso a Prime prova prima e paga poi. Grazie al quale è possibile ordinare alcuni capi di abbigliamento che riceverete direttamente a casa vostra, ed avere 7 giorni di tempo per decidere se proseguire con il pagamento o restituirli.

L’abbonamento Prime

Per coloro che invece intendono abbonarsi semplicemente ad Amazon Prime dopo i 30 giorni di prova, verrà addebitato loro un costo di 3,99 euro al mese, o pagare una somma annuale di 36 euro. Per gli studenti sono disponibili invece, altre opportunità di risparmio, infatti i giorni di prova sono estesi al 90, al termine dei quali per poter usufruire ancora dell’abbonamento basterà pagare 18 euro all’anno per 4 anni.