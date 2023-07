Gli Amazon Prime Day stanno invogliando sempre più utenti all’acquisto di prodotti di qualità, tra cui spiccano anche ad esempio notebook di livello superiore, come il prodotto di casa Lenovo di cui vi parliamo direttamente nel nostro articolo. Il prezzo è basso solo per un periodo di tempo limitato, poiché ricordiamo che sarà attivo, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solo fino alle 23:59 del 12 luglio.

Amazon Prime Day, le nuove offerte riguardano anche i notebook

Il modello di cui vi parliamo oggi è il Lenovo IdeaPad 3, un notebook con ampio display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, e la possibilità comunque di godere di prestazioni di ottimo livello, data la presenza del SoC Intel Core i7 di undicesima generazione, ben 512GB di memoria interna SSD, 16GB di RAM, con l’unico handicap della presenza della scheda video integrata sulla scheda.

Il suo prezzo di listino è di 1049 euro, ma grazie alla campagna promozionale Prime Day, la riduzione di 400 euro lo porta ad una spesa finale di soli 649 euro, dimostrando ancora una volta quanto sia facile in questo periodo. Lo potete aggiungere al vostro carrello premendo direttamente la box che trovate inserita qui sotto.

