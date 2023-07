Il Prime Day di Amazon è ufficialmente iniziato, oggi avete la possibilità di risparmiare su tantissimi prodotti, tra i migliori in circolazione, ma per riuscire a trovare le giuste occasioni nel marasma di riduzioni attualmente attive, dovete fare necessariamente affidamento su determinati canali Telegram, che sapranno indirizzarvi al meglio sull’acquisto di specifici prodotti.

I migliori sono senza dubbio codiciscontotech, tecnoffferte e malatirisparmio, canali sui quali vengono pubblicate anche 70 offerte Amazon giornaliere, regalando periodicamente anche i codici e coupon gratis, utilissimi per ridurre ulteriormente la spesa finale da sostenere. Gli utenti si possono iscrivere gratuitamente, premendo il nominativo del canale stesso, è una procedura rapidissima e completamente gratuita.

Telegram e Amazon Prime Day, il binomio perfetto

Con Telegram il risparmio su Amazon è davvero assicurato, grazie ai canali è possibile essere sicuri di accedere in anteprima assoluta ai nuovi prezzi bassi disponibili in occasione del Prime Day, ricevendo i coupon da applicare manualmente agli ordini. Le offerte in questione sono accoppiate con una stringa che deve essere inserita dal cliente nella pagina di riepilogo dell’ordine; prima di premere il pulsante “completa l’ordine”, è bene prestare particolare attenzione che il prezzo sia stato effettivamente ridotto, in caso contrario potrebbero essere presenti problemi con l’applicazione del coupon stesso.

Non mancano ad ogni modo all’appello anche numerose offerte speciali con prezzi bassi e tiratura limitata nel tempo, oppure semplicemente coupon che devono essere applicati dai consumatori direttamente nella pagina dove viene descritto il prodotto da acquistare (anche in questo caso deve essere inserito manualmente, altrimenti non verrà in nessun modo applicato).