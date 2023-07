WindTRE, ADDIO ai prezzi alti, tutto senza limiti con 5,99 euro

I gestori più famosi stanno facendo a gara a chi lancia l’offerta più vantaggiosa, proponendo prezzi che qualcuno fa fatica ad attribuire al loro modus operandi. Le grandi aziende che col passare del tempo hanno perso appeal stanno risalendo la china pian piano, prendendo come metodo di paragone le promozioni mobili lanciate dei rivali che fanno parte dell’ambito dei gestori virtuali. WindTRE è uno dei provider più attivi tra quelli che vogliono battere questo tipo di gestori e lo dimostra con le sue nuove offerte.

L’obiettivo del famosissimo colosso formatosi qualche anno fa con la fusione di due aziende, è quello di recuperare gran parte dei vecchi clienti. All’interno delle sue offerte c’è tutto quello che serve, soprattutto se si parla di minuti, messaggi e connessione al web.

WindTRE ha l’arma segreta per battere tutti: è arrivata di nuovo la GO 150 TOP+ con tutto incluso

Tenere a bada WindTRE questa volta sarà quasi impossibile visto il prezzo dell’ultima promo mobile che sta spopolando. I vecchi clienti che stanno ricevendo un messaggio con l’invito al rientro, non ci hanno pensato due volte: è questa la situazione perfetta per fare ritorno.

La promozione mobile di cui si parla tanto insistentemente nell’ultimo periodo è la nuovissima GO 150 TOP+, opportunità più unica che rara visto il prezzo mensile che corrisponde a soli 5,99 euro al mese.

Al suo interno, chi la sceglierà, troverà minuti senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile in Italia, 200 messaggi da inviare a chiunque e 150 giga per la navigazione web inclusa in 4G+.