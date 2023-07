Negli ultimi mesi e nelle ultime settimane WhatsApp ha senza dubbio fatto un repentino scatto in avanti. La piattaforma di messaggistica non è mai stata così leader nel campo delle comunicazioni come in questa primavera/estate, grazie ad una serie di upgrade che hanno fatto breccia agi occhi del pubblico e degli addetti ai lavori.

WhatsApp, i due aggiornamenti che cambiano definitivamente la chat

Due upgrade in particolare hanno attirato l’attenzione del pubblico, che a lungo chiedeva una simile svolta al servizio di proprietà Meta

La grande novità è quella relativo all’utilizzo della chat di messaggistica su più dispositivi mobili. In linea con quanto già possibile con la versione desktop, ossia WhatsApp Web, ora gli utenti potranno scegliere di collegare al proprio profilo WhatsApp non soltanto il loro smartphone principale, ma anche ulteriori dispositivi (che sia un altro device di proprio possesso o il device del partner, di un amico, di un parente, ecc).

Con il collegamento di un secondo smartphone, avverrà una vera e propria sincronizzazione delle chat dal cellulare principale, per cui le conversazioni saranno disponibili su ambedue i dispositivi.

Ulteriore capitolo di grande interesse è quello legato alla modifica dei messaggi. Diversamente a quanto possibile sino ad ora gli utenti della chat verde avranno la possibilità di correggere errori e sgrammaticature dei loro testi, andando semplicemente a modificare il messaggio e non ricorrendo più alla cancellazione diretta dello stesso.

Le novità in questione interessano sia le versioni aggiornate della chat su iPhone sia quelle sui dispositivi Android di ultima generazione.