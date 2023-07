Vodafone, ADDIO di tantissimi utenti: aumentano i prezzi

Secondo quanto riportato, Vodafone avrebbe aumentato il numero di persone comprese nella prossima rimodulazione. Infatti gli aumenti sarebbero stati estesi a tanti clienti in possesso dei piani Gold, Gold Star, Bronze, Bronze Plus e Silver.

Un SMS sarebbe arrivato a più persone, le quali adesso avrebbero circa un mese di tempo prima di accogliere l’arrivo della loro nuova offerta rimodulata.

Stando a quanto riportato, la motivazione dell’aumento dei costi sarebbe quella di garantire continuità al miglioramento della rete e ai lavori necessari per applicarlo. Inoltre ce ne sarebbe anche una seconda, dovuta come sempre all’inflazione.

Ovviamente gli utenti potranno anche recedere senza incorrere in penali. Bisognerà chiamare il 190 o magari inviare una raccomandata al servizio clienti Vodafone casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) o scrivendo una PEC a [email protected]. Qui bisognerà inserire la copia del documento d’identità e indicare il servizio che si intende disdire per causa delle modifiche delle condizioni contrattuali.

Vodafone: questo è il messaggio della rimodulazione

“Vodafone: Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 05/08/2023, la sua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 04/09/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590.

In alternativa, può scegliere di attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/vsilver-light e per attivarla risponda “Si” a questo sms entro il 05/08/2023.”