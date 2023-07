Gli operatori principali nel campo della telefonia mobile continuano la loro sfida anche in questo mese di luglio. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre saranno quindi attori protagonisti anche nelle prossime settimane, con la garanzia di offerte in grado di coniugare i prezzi più bassi del mercato con consumi quasi senza limiti per le telefonate e per internet.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe d’estate

La rassegna delle promozioni estive non può che iniziare da TIM con la sua offerta TIM Wonder. Il gestore italiano mette a disposizione dei suoi clienti una promozione che contempla chiamate senza limiti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga al prezzo di 9,99 euro al mese.

La contromossa targata Vodafone si configura con la tariffa Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa iniziativa del gestore inglese riceveranno un ticket composto da chiamate senza limiti verso chiunque, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione ad internet con un costo base previsto in 9,99 euro al mese.

La novità in casa Iliad è caratterizzata dal ritorno a listino della sua Flash 150. La promozione assicura ai suoi utenti chiamate no limits verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione di rete anche con il 5G. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile è di soli 8,99 euro.

Infine vi è la proposta di WindTre con la sua WindTre Star+. La promozione prevede chiamate no limits, più SMS da inviare a tutti e 70 Giga al solo costo di 7,99 euro al mese.