Smartphone bizzarri, questi modelli sembrano usciti da un film fantasy

Nel corso degli anni, l’industria dei smartphone ha visto una miriade di design, alcuni dei quali possono essere descritti come strani, meravigliosi e lungimiranti. Alcuni di questi telefoni hanno fatto sembrare la lastra di vetro che molti di noi portano in tasca oggi decisamente noiosa. Alcuni erano semplicemente bizzarri, mentre altri erano brutti come i residui di un camion di frattaglie. L’unica cosa che hanno in comune è che, spesso in modo particolare, sono arrivati nei negozi e persino nelle mani delle persone.

Smartphone bizzarri: i modelli che non conoscevi

Tra i telefoni più strani e bizzarri degli ultimi due decenni, ricordiamo il Samsung P300, che sembrava più una calcolatrice che un telefono, il Bang & Olufsen Serenata, nato da una collaborazione tra Bang & Olufsen e Samsung, con un prezzo di 2.000 dollari, e il Telefono C91 Golden-Buddha, un telefono a conchiglia con un lussuoso design dorato con stili buddisti incentrati su una svastica come simbolo di divinità e spiritualità. Altri telefoni notevoli includono l’Haier P7, un telefono dall’aspetto stravagante, in stile candy bar, uscito nel 2004, l’LG G Flex, un telefono interessante con una forma progettata per distinguersi dalla massa, e il Virgin Mobile Lobster, un telefono televisivo, cioè un telefono su cui si poteva guardare la TV.

Il Microsoft Kin è stato un po’ un flop. Il suo lancio è stato ritardato a causa di problemi con il sistema operativo, ha avuto problemi con il prezzo e sembra che sia stato messo in secondo piano a causa dell’imminente rilascio di Windows Phone 7. Il Motorola Flipout era un telefono di piccole dimensioni con un design quadrato e uno schermo ribaltabile, da cui il nome. Una tastiera QWERTY adeguata e un’azione girevole soddisfacente erano quasi certamente i punti di forza di questo telefono.

Il Nokia 7280 aveva un fascino innegabile. A prima vista, sembrava un oggetto futuristico che apparteneva a Star Trek o a Dr. Who piuttosto che alla vostra tasca. Il Nokia 7280 era stato progettato per essere un dispositivo incentrato sullo stile e un po’ un’icona della moda. Il Nokia 7600 è stata la prima avventura dell’azienda nei telefoni 3G. Presentava un design insolito a forma di gioiello, uno schermo di grandi dimensioni (per l’epoca) e una tastiera distribuita lungo i bordi dello schermo. Il Nokia 7700 è stato un interessante dispositivo che non è mai esistito. Doveva essere un dispositivo incentrato sui media, con un grande schermo touch-screen a colori da 3,5 pollici con una risoluzione di 640 × 320 pixel.

Il Nokia N-Gage è stato uno dei primi telefoni da gioco sul mercato e ha cercato di attirare i fan del GameBoy. I fanatici del gioco non rimasero molto colpiti dal design e preferirono dispositivi dedicati, ma c’era qualcosa di speciale nell’avere un dispositivo che potesse fare entrambe le cose. Il Samsung Galaxy Round sembrava essere la risposta di Samsung all’LG G Flex. Presenta un display curvo progettato per garantire una buona sensazione in mano e alcune specifiche impressionanti. Infine il Sony Ericsson Xperia Pureness ha attirato l’attenzione, anche solo per il suo design insolito. All’epoca del suo rilascio, nel 2009, lo considerammo un oggetto nuovo e preistorico al tempo stesso.

Questi sono solo alcuni dei telefoni più strani e bizzarri che abbiamo visto negli ultimi due decenni. Mentre alcuni di questi telefoni potrebbero sembrare strani o addirittura ridicoli oggi, hanno tutti contribuito a plasmare l’industria dei telefoni cellulari come la conosciamo oggi.