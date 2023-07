Una delle migliori promozioni del momento risulta essere attiva solamente da PosteMobile, soluzione che permette a tutti i consumatori di godere di un risparmio più unico che raro, ed allo stesso tempo avere libero accesso ad un bundle eccezionalmente completo.

Coloro che al giorno d’oggi vogliono avere la certezza di poter accedere alla promo, devono comunque sapere che non sono posti vincoli contrattuali o limiti di alcun tipo, ciò sta a significare che l’attivazione risulta essere da oggi possibile a prescindere dalla provenienza, oppure anche su nuova numerazione, senza differenze nel prezzo.

PosteMobile, tantissimi prezzi bassi vi attendono con le nuove offerte

Il suo nome è Creami Extra WOW 50X2, una splendida soluzione che può essere richiesta da qualsiasi utente in Italia, che offre un bundle molto interessante: illimitati minuti e SMS che possono essere utilizzati verso tutti, a cui aggiungere anche ben 100 giga di traffico dati al mese. Il prezzo da pagare ad ogni rinnovo è comunque molto ridotto, poiché basteranno 8 euro, da scalare dal credito residuo della SIM.

Se interessati all’attivazione, ricordiamo che è possibile richiederla in ogni Ufficio Postale al prezzo di 25 euro (comprensivo di 10 euro di ricarica da utilizzare per la prima ricarica), oppure tramite il sito ufficiale a 20 euro (comprensivo sempre di 10 euro di ricarica). I dettagli sono raccolti comunque online, prima di decidere quale strada intraprendere per l’attivazione.