Iliad accontenta tutti i clienti: finalmente arriva questo servizio su iPhone e Android

Ci sono novità a dir poco rilevanti in queste ore per gli utenti di Iliad che da tempo attendevano notizie in merito. Dopo un’attesa lunghissima, finalmente il gestore francese ha deciso di concerne ai suoi abbonati un’app ufficiale. A breve, quindi, i clienti con una ricaricabile attiva potranno scaricare il servizio sul loro smartphone.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

A confermare le indiscrezioni del web, arrivano direttamente le fonti di Iliad che affermano l’imminente disponibilità di un’app sia per gli smartphone Android di ultima generazione sia per gli iPhone.

Stando a quelle che sono le indiscrezioni, ancora non sono ben chiare quelle che saranno le funzioni che gli utenti potranno sperimentare con quest’app. Ad ogni modo, anche in base ai servizi garantiti dalle altre compagnie telefoniche, sembra scontato che gli abbonati potranno ricaricare il loro credito, così come verificare i dati consumati per la connessione internet e così come verificare la disponibilità di nuove offerte da attivare.

Con la disponibilità di un’app ufficiale prodotta direttamente da Iliad, quindi, dovrebbe temporaneamente fermarsi il mercato delle app parallele – mercato florido soprattutto su Android – per la gestione del proprio profilo tariffario.

Le novità in casa Iliad in questo mese di luglio non terminano quindi. Sotto il fronte commerciale, infatti, il gestore conferma la sua promozione Giga 150, la tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga anche con la tecnologia del 5G a costo zero al solo prezzo di 8,99 euro al mese.