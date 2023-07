Fiat 600, una volta scoperti i nuovi interni la vorrete a tutti i costi

La Fiat 600 rappresenta un nuovo capitolo per l’azienda automobilistica italiana, introducendo un secondo SUV compatto accanto alla già popolare 500X. Inizialmente, la 600 sarà disponibile solo con un powertrain elettrico, seguito da una versione ibrida nel 2024. Nonostante sia leggermente più compatta della 500X, la 600 offre un bagagliaio leggermente più spazioso. L’abitacolo, sebbene presenti alcuni richiami stilistici, è completamente diverso e varia tra i due allestimenti, (RED) e LaPrima, quest’ultimo rappresentando la top di gamma.

Fiat 600: le caratteristiche del gioiellino

La plancia della Fiat 600 è completamente digitale, con un cruscotto da 7″ a colori di fronte al guidatore che mostra tutte le funzioni del computer di bordo e la mappa del navigatore. Lo schermo centrale ha una diagonale di 10,25″. La posizione rialzata del display consente di non distogliere eccessivamente lo sguardo dalla strada. Per la climatizzazione, sono stati scelti comandi fisici chiari, disposti subito sotto in stile pianoforte.

Il sistema d’infotainment è l’ultima versione del già conosciuto e apprezzato UConnect, un software moderno che supporta Android Auto e Apple CarPlay senza cavo. Integra molte funzioni e offre una reattività di utilizzo eccellente. È personalizzabile nelle schermate e consente di impostare 8 colori diversi per l’illuminazione ambientale.

Sull’allestimento LaPrima, il guidatore ha a disposizione la regolazione elettrica del proprio sedile, così come la funzione di massaggio e quella di riscaldamento della seduta, quest’ultima riservata anche al passeggero anteriore. I passeggeri posteriori possono contare su sedili particolarmente morbidi e confortevoli. Anche chi è alto oltre un metro e novanta non ha problemi di spazio per le ginocchia o la testa.

La Fiat 600 offre un bagagliaio con 360 litri di capacità minima, con la possibilità di abbattere i sedili in modalità 60:40 per aumentare ulteriormente lo spazio di carico. C’è anche un doppiofondo, utile per i cavi di ricarica o la cappelliera, e lateralmente due ganci, oltre a una luce LED.