Il mercato delle tv streaming è in pieno fermento. Se la novità dello stop agli account condivisi di Netflix ha sorpreso, se non anche indignato, grande fascia di pubblico, altre novità introdotte proprio dal colosso nordamericano potrebbero presto far capolineo in altre piattaforme. Ad esempio in casa Disney+ stanno per sperimentare una novità commerciale, la cui ispirazione primaria deriva proprio da una scelta di Netflix.

Disney+, a breve il ticket con la presenza delle pubblicità

Al momento Disney+ sembra non voler seguire la strada di Netflix per quanto concerne lo stop agli condivisione degli account. Ciò significa che, in maniera implicita, gli utenti possono ancora “consigliare” la visione di contenuti a parenti e amici. Un’altra novità di Netflix però sarà da modello per la tv streaming.

A breve, infatti, anche su Disney+ arriveranno le pubblicità. In linea con quanto previsto da Netflix, la tv streaming dovrebbe lanciare dei piani low cost che prevedono proprio la disponibilità di annunci commerciali ad intervallare la visione di un contenuto con un altro.

Almeno ad ora questa novità riguarderà soltanto il mercato americano, anche se non è da escludere in caso di conferma un’estensione anche a quello che è il bacino di utenza europeo della piattaforma, in continua crescita.

Altra nota da scoprire è l’eventuale rimodulazione dei costi e ciò se il futuro Premium, il cui costo è pari a 8,99 euro con la garanzia di contenuti in 4K e con la possibilità di visione contemporanea su sei schermi, avrà un ritocco nel suo prezzo mensile.