CoopVoce, GRATIS 180 giga con la nuova EVO di luglio

Non era semplice fare meglio di quanto fatto l’ultimo mese, eppure i gestori virtuali ci stanno riuscendo. La grande battaglia che sta andando in scena tra di loro sta tenendo tutti con il fiato sospeso, soprattutto quelli che non sanno che gestore scegliere in fase di cambio. Le persone sono infatti indecise come non mai, ma a dare una grande mano potrebbe arrivare l’ultima soluzione che uno dei migliori in assoluto ha scelto di ufficializzare qualche giorno fa. Stiamo parlando della nuova offerta di CoopVoce, che al suo interno include contenuti di ogni genere ma che scade tra esattamente 24 giorni.

L’offerta fa parte della solita gamma EVO e include anche un prezzo totalmente fuori mercato per quanto risulta basso.

CoopVoce ha l’offerta che tutti desiderano: ci sono 180 giga al mese con tutto incluso

Sottovalutare l’attività dei gestori virtuali è stato il più grande errore dei provider più famosi, i quali oggi si ritrovano in basso nella scala gerarchica e nelle scelte del pubblico. CoopVoce ad esempio sta facendo corsa a sé con le nuove promo della gamma EVO, tra cui la nuovissima EVO 180.

Se stavate cercando una soluzione che avesse tutto al suo interno, non potete che scegliere questa. Si tratta infatti di una nuova promozione mobile che riesce a garantire ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 messaggi verso tutti.

Inoltre non manca la connessione ad Internet visto che ci sono 180 giga in 4G da utilizzare. Il prezzo mensile corrisponde ad un totale di 7,90 euro per sempre.