Le batterie per le auto elettriche rappresentano il nuovo sistema di alimentazione per questo tipo di veicoli, che sostituiscono in maniera definitiva i consumi di benzina e diesel. La diffusione di veicoli elettrici rappresenta davvero un notevole passo avanti per limitare i rischi e le conseguenze dell’inquinamento ambientale oltre a eliminare totalmente l’emissione di CO2.

A tal proposito, ecco che le batterie per vetture elettriche diventano il nuovo obiettivo dei ladri.

Il che non è un caso se consideriamo la grande diffusione e realizzazione di veicoli elettrici che hanno determinato anche un aumento della domanda delle batterie, utilizzate per alimentarle.

Batterie agli ioni di litio, perché vengono rubate?

Ecco che quindi il mercato automobilistico ha visto un sostanziale aumento delle vendite delle batterie, e di conseguenza dei loro furti, diventate una grandissima fonte di guadagno.

L’aumento di tali furti dipende inoltre anche dall’alto costo delle batterie sul mercato. Infatti queste, una volta rubate, possono essere rivendute sul mercato nero ad un prezzo di 1000 euro persino, per quanto riguarda per esempio le batterie agli ioni di litio.

Inoltre, c’è da considerare anche l’utilizzo di queste nuove forme di alimentazione in ampi settori della mobilità urbana. Basta pensare all’enorme diffusione negli ultimi anni delle e-bike e monopattini elettrici, oltre ad auto e scooter, che rendono ancora più diffusa la richiesta e l’acquisto delle batterie di ogni tipo.

I furti di queste ultime interessano in particolare città italiane come Milano, Roma e tutte le altre in cui è possibile notare una maggiore viabilità di auto e veicoli elettrici.

I ladri sono diventati davvero grandi esperti in questo tipo di furti, in grado persino di eludere sistemi di sicurezza e antifurti più all’avanguardia.

Determinando, in questo modo, una maggiore attenzione da parte della polizia costantemente sulle tracce di questi malfattori delle strade.