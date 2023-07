Le recensioni online sono diventate un elemento fondamentale nel processo decisionale degli acquirenti. Eppure, non tutte sono autentiche. Alcuni venditori ricorrono a pratiche disoneste, come l’acquisto di recensioni false, per migliorare la percezione dei loro prodotti. Questo fenomeno è particolarmente diffuso su piattaforme come Amazon, dove le recensioni possono avere un impatto significativo sulle vendite di un prodotto.

Amazon: non fidatevi mai di ciò che leggete sulla piattaforma!

Le recensioni false possono essere scritte in vari modi. Alcune possono essere facilmente riconoscibili grazie a errori grammaticali o di sintassi, che suggeriscono che il recensore non parla la lingua in cui è scritta la recensione. Altre possono essere scritte in modo eccessivamente entusiastico o critico, suggerendo che il recensore potrebbe avere un interesse personale nel successo o nel fallimento del prodotto.

Esistono diversi strumenti online che possono aiutare a identificare le recensioni false. Uno di questi è Reviewmeta, un sito web che analizza le recensioni di un prodotto e fornisce una valutazione basata sull’autenticità delle recensioni. Questo strumento può essere particolarmente utile per gli acquirenti che non hanno il tempo o le competenze per analizzare le recensioni in modo approfondito. Un altro modo per identificare le recensioni false è esaminare la cronologia di queste in un prodotto. Se per esempio ha ricevuto un gran numero di recensioni in un breve lasso di tempo, potrebbe essere un segnale che alcune di queste sono false. Inoltre, se un recensore ha scritto un gran numero di recensioni in un breve lasso di tempo, potrebbe essere un segnale che il recensore è stato pagato per scriverle.

Infine, è importante segnalare le recensioni sospette ad Amazon. La piattaforma ha implementato diverse misure tra cui l’eliminazione delle recensioni segnalate e il blocco dei venditori. Segnalare una recensione sospetta può aiutare a proteggere altri acquirenti e a mantenere l’integrità del sistema di recensioni di Amazon.