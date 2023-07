Amazon: ecco gli occhiali con Bluetooth incorporato

Voi sapevate dell’esistenza di un paio di occhiali con Bluetooth integrato? ebbene sì, esistono e ovviamente la piattaforma Amazon li sta proponendo ad un ottimo prezzo.

Grazie a questi occhiali sarete in grado di ascoltare la musica, podcast e molto altro senza dover indossare le cuffie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OhO: occhiali con Bluetooth integrato

Gli occhiali dispongono di un altoparlante wireless con tecnologia Smart Assistant come chiamate telefoniche e risposte, parla facilmente Siri, Cortana e Google ora per connetterti alle tue stazioni musicali preferite (Pandora, iTunes, Spotify e altro), parla facilmente per indicazioni, aggiornamenti meteo e traffico.

Gli occhiali da sole con altoparlanti intelligenti sono dotati di funzione Volume su e giù, nonché di spedizioniere e backware, il tempo di esecuzione della batteria è fino a 10 ore. Gli occhiali da sole Bluetooth con sistema di altoparlanti aperti consentono di ascoltare la tua musica preferita e tutto ciò che ti circonda. Il microfono HD offre un suono di alta qualità durante le chiamate.

Hanno un design dello spessore del telefono cellulare, telaio in materiale flessibile e molto leggero come un normale peso degli occhiali da sole. Design esclusivo in stile americano, pulito, unisex e molto comodo da indossare mentre si rilassa e si esercita. Su Amazon potrete acquistarli a soli 119 euro con un coupon del 50%. Seguite questo link per maggiori dettagli.