Le nuove offerte di casa WindTre abbassano di molto i prezzi di vendita, raggiungendo un risparmio più unico che raro, e permettendo così ai consumatori di spendere decisamente meno di quanto avrebbero mai immaginato. I bundle non vengono, giustamente, ritoccati al ribasso, ciò sta a significare che sarà possibile comunque mettere le mani su un quantitativo elevato di giga quasi gratis.

Approfittare delle migliori offerte di casa WindTre è semplice ed alla portata di tutti, infatti al giorno d’oggi basta recarsi in un negozio e, previa verifica del rispetto delle condizioni essenziali, attivare la promo più adatta al vostro numero. Ricordiamo, ad ogni modo, che tutte prevedono la portabilità, con acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

WindTre, un regalo che nessuno si aspettava

Una nuova soluzione ha fatto capolino nel catalogo di WindTre proprio nell’ultimo periodo, si chiama Go 200 XS, è la promozione che permette ai consumatori di avere libero accesso a minuti illimitati, utilizzabili tranquillamente verso tutti, passando anche per 50 SMS e ben 200 giga di traffico dati al mese, con navigazione che si ferma però al 4G+.

Il costo fisso rappresenta il suo punto di forza, infatti al giorno d’oggi ha un costo di soli 5,99 euro (aggiungendo 1 euro al mese potrete navigare in 5G), da pagare però in versione easy pay, ovvero il versamento del canone è solo tramite conto corrente o carta di credito (non è possibile pagare con credito residuo della SIM ricaricabile).