WhatsApp è al centro di una spirale di novità in quest’ultimo periodo. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica sono costantemente al lavoro per rendere la piazza virtuale più famosa al mondo sempre più agile e più aperta per ogni tipologia di pubblico e per ogni necessità degli utenti. Dopo la novità dei messaggi modificabili e dell’accesso su più dispositivi, un ulteriore piccolo upgrade è in rampa di lancio.

WhatsApp, la modifica per il carattere del testo

Al fine dei rendere le comunicazioni sempre più interattive, a breve gli sviluppatori di WhatsApp introdurranno una novità che riguarda il carattere del testo dei messaggi. Agli utenti, infatti, sarà garantita la possibilità di aumentare il carattere. L’aumento del carattere sarà utile per mettere in evidenza un concetto o anche solo per favorire la lettura da parte dei destinatari di un messaggio.

Quest’aggiornamento rientra quindi nel novero delle novità che riguardano la completezza delle conversazioni. Non è un caso se tale novità arriva subito dopo quello che è stato un tool a lungo atteso dal grande pubblico, ossia la possibilità di modificare messaggi anche una volta dopo che sono già stati inviati. Senza procedere con la cancellazione diretta, ora gli iscritti a WhatsApp hanno la possibilità di emendare errori e dimenticanze con molta più praticità.

L’upgrade legato al carattere dei messaggi sarà presto messo a punto sulle versioni beta di WhatsApp. La fase di roll out riguarderà tanto gli smartphone Android di ultima generazione tanto gli iPhone. Per quanto concerne i tempi, invece, vi è ancora incertezza.