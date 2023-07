WhatsApp, PERICOLO per tutti, così possono spiarvi gratis

Il fenomeno dello spionaggio è sempre stato una delle più grandi paure degli utenti che utilizzano WhatsApp. Secondo quanto riportato, sono ormai anni che non si sente più parlare di quelle piattaforme che prima permettevano di scoprire il contenuto delle conversazioni altrui. WhatsApp infatti si è battuta più di ogni altra applicazione per riuscire a debellare questo fenomeno, il quale infatti ad oggi non è più un problema. Le applicazioni di terze parti che prima, previo pagamento, permettevano di scoprire le chat del partner, dell’amico o del familiare, adesso non esistono più.

Sarebbe però arrivata una nuova soluzione che in molti avrebbero provato anche in passato. Una delle applicazioni di terze parti più celebri che consentirebbe in un certo qual modo di spiare il prossimo su WhatsApp, sarebbe ritornata disponibile.

WhatsApp: come funziona l’applicazione che consente a tutti di spiare chiunque gratis

Stiamo parlando di Whats Tracker, app gratuita e legale al 100% che direttamente dal web può essere scaricata da tutti gli utenti Android.

Scaricando questo tipo di applicativo, gli utenti potranno scoprire l’orario preciso di entrata o di uscita in merito a WhatsApp per quanto riguarda qualunque utente nella loro lista dei contatti. Una volta scaricata la piattaforma di terze parti, sarà possibile decidere quali contatti tracciare durante il giorno e durante la notte. Ogni volta che questi decideranno di uscire o entrare in WhatsApp, arriverà una notifica sul telefono dello spione.

Alla fine della giornata inoltre verrà proposto anche un report con tutti gli orari messi in colonna.