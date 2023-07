Che Whatsapp lavori costantemente per migliorare l’esperienza dei propri utenti è un dato di fatto. Di aggiornamenti nell’ultimo periodo se ne è parlato molto. La prossima novità è dedicata a coloro che posseggono un sistema Android. Qualche settimana fa, infatti, il team di WABetaInfo ha postato su Twitter alcuni suggerimenti utili per il cambiamento dell’interfaccia dell’app sulla base di alcuni feedback negativi condivisi dagli utenti.

Sembra infatti che gli utenti Android abbiano non pochi problemi con l’opzione di filtraggio delle conversazioni, che si dimostra tutt’altro che user friendly, soprattutto per il pessimo posizionamento del pulsante del filtro. Whatsapp ha riconosciuto questo problema, tanto da decidere di lavorare ad un aggiornamento che renda l’utilizzo di questa funzione più semplice e pratica.

Come funziona il nuovo aggiornamento Whatsapp?

Attraverso il nuovo aggiornamento beta di Whatsapp per Android 2.23.14.17, l’applicazione aggiunge una nuova funzione per gestire l’elenco delle proprie chat. Questo consentirà agli utenti di filtrare le loro conversazioni con facilità. SEcondo le indiscrezioni condiviseì da WABetaInfo, al posto delle schede che si trovavano nella barra di navigazione in basso, la piattaforma ha intenzione di integrare tre filtri nella parte superiore dell’elenco delle conversazioni. E proprio grazie a questi filtri che sarà possibile agli utenti di organizzare le proprie chat. Potranno essere infatti divise tra: non lette, personali e di lavoro. Un sistema che appare molto simile a quello delle e-mail.

Si nota però nell’immagine l’assenza della categoria delle chat di gruppo. Ricordiamo tuttavia che la nuova è da considerarsi in via di sviluppo, non è detto infatti che la piattaforma possa pensare di aggiungerla in una fase secondaria data l’importanza che ha per gli utenti. Al momento per chi utilizza un dispositivo Android è certo che in futuro abbastanza prossimo Whatsapp fornirà gli strumenti utili per filtrare le conversazioni.

Saranno molto contenti gli utenti che utilizzano Whatsapp soprattutto per questioni lavorative, che spesso si trovano a dover archiviare le chat per cercare di fare una distinzione e non commettere errori. Cosa pensate di questo aggiornamento? Noi lo troviamo molto utile e attendiamo con ansia la sua pubblicazione.