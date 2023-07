Una nuova offerta di casa Vodafone spezza letteralmente il dominio di Iliad, mettendo a disposizione degli utenti un buon bundle, con giga quasi gratis, minuti illimitati ed un prezzo che risulta essere tutt’altro che elevato, infatti si dovranno versare meno di 8 euro al mese.

Oggi gli utenti possono risparmiare moltissimo in casa Vodafone, grazie alla nuova promozione infatti l’accesso all’operatore in red risulta essere ampiamente alla portata di tutti, o meglio per coloro che sono in uscita da un operatore specifico: Iliad o MVNO. Il costo di attivazione della promo è allineato con le aspettative, poiché comunque non supera i 20 euro (comprensivo di una parte di ricarica), mentre la portabilità resta fortemente obbligatoria.

Per approfittare delle offerte Amazon ed anche dei codici sconto gratis, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Vodafone, offerte dai grandi prezzi bassi

Per avere libero accesso alle promozioni da 200 giga al mese, è necessario attivare una Vodafone Silver, soluzione che costa solamente 9,99 euro a rinnovo, e che permette comunque di pagare il canone tramite il credito residuo, senza dover sottostare a vincoli contrattuali di alcun genere. Ciò permette quindi di mettere le mani su un bundle di tutto rispetto, condito appunto con 200 giga di traffico dati in 4G+, affiancati a loro volta da minuti e SMS che possono essere infiniti, ed utilizzabili verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

L’attivazione della promozione, come ampiamente anticipato, può essere completata solamente nei negozi fisici in Italia, al momento attuale la richiesta non è presentabile tramite il sito ufficiale di casa Vodafone.