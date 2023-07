Anche in questa stagione estiva non mancano le novità inerenti agli aumenti di prezzo nell’ambito della telefonia mobile. Tanti operatori hanno deciso di cambiare in maniera unilaterale le loro ricaricabili per i clienti che da tempo hanno attivato una SIM card. Tra questi operatori vi è anche TIM.

TIM, la rimodulazione d’estate con il 5G e 50 Giga

Lo scorso mese di giugno TIM ha avvisato molti suoi abbonati con ricaricabili attivate in tempi non recente della nuova rimodulazione dei costi e delle soglie di consumo. A differenza delle precedenti rimodulazioni, questo cambiamento contrattuale unilaterale era opzionale per alcuni abbonati, con la possibilità cioè di non accettare le nuove condizioni del provider e di restare al listino di base del proprio profilo.

Questo cambiamento ha previsto per gli utenti una spesa mensile pari a 2,49 euro in più ogni trenta giorni, rispetto a quelli che erano i tradizionali costi di rinnovo della ricaricabile di riferimento.

In linea con quanto previsto in precedenti occasioni, però, il gestore ha deciso di garantire agli utenti una serie di bonus aggiuntivi. Come compensazione per l’aumento dei prezzi, i clienti di TIM hanno ricevuto una dote extra per la connessione di rete pari a 50 Giga che si vanno ad aggiungere al piano di default. Al tempo stesso, gli utenti hanno ricevuto anche la possibilità di connettersi ad internet con la velocità del 5G.

Queste rimodulazioni unilaterali del provider italiano sono entrate a regime in questo mese di luglio. Sino a fine mese però gli utenti interessati hanno la possibilità di recedere dal loro piano d’abbonamento senza penali.