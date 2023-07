Tim, uno delle società leader in Italia nel settore delle telecomunicazioni ha, di recente, comunicato ai suoi clienti che alcune offerte subiranno una variazione ed un aumento di prezzo mensile.

Si tratta sicuramente di una situazione particolare, che può essere vissuta da alcuni come un disagio. Tim ha cercato di giustificarla con il cambiamento economico derivato dal mercato delle telecomunicazioni, che ha costretto anche altri operatori telefonici a rimodulare i loro piani tariffari. Sembra infatti che alcune offerte, non sappiamo ancora in particolare quali, subiranno un rincaro di 1,99 euro o di 2,99 euro al mese.

Tim e l’SMS di comunicazione

Se siete clienti Tim e la vostra offerta risulterà essere una di quelle destinate a subire una rimodulazione di prezzo, aspettatevi di ricevere un SMS di comunicazione da parte dell’omonimo gestore.

Infatti, alcuni utenti hanno dichiarato di aver ricevuto un SMS dalla Tim. Nell’sms venivano avvisati che, dal prossimo rinnovo, il costo mensile della promo sarebbe aumentato di due euro.

Tuttavia, sembra proprio che coloro che non sono disposti ad accettare questo cambio di abbonamento potranno evitarlo inviando semplicemente un SMS al numero verde 40916, dopo aver digitato il testo NOVAR ON, se fatto tutto entro il 28 Luglio 2023. Informazione che sarà possibile leggere nel messaggio che l’operatore vi invierà nel caso in cui la vostra offerta rientri in quelle da rimodulare.

Per tutte le altre informazioni e istruzioni più specifiche potete rivolgervi al sito ufficiale di TIM.

Servizi aggiuntivi

Infine sembra che queste modifiche verranno apportate dal primo invio dopo il 28 Agosto 2023. Tuttavia Tim cerca di appianare il disagio derivato dall’aumento delle tariffe con l’offerta di servizi da aggiungere al piano scelto. Dall’aggiunta di 50 giga in più su Internet, a partire da ogni attivazione, alla possibilità di accedere al 5G o alla scelta di minuti illimitati.