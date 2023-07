In estate Sky non va in vacanza. La piattaforma satellitare vuole essere sempre al centro del mondo dell’intrattenimento, grazie ad un’offerta in termini di contenuti sempre molto interessante, anche in assenza del grande calcio con la Serie A e la Champions League che ritorneranno a partire dal prossimo mese di agosto.

Sky, grandi esclusive e costi ancora più vantaggioso

Le esclusive di Sky per l’estate riguardano il mondo dello sport. Se in questi giorni, gli appassionati di tennis si stanno godendo le partite di Wimbledon, il più importanti tra i quattro tornei del Grande Slam, sino a fine estate sempre la piattaforma satellitare proporrà le grandi emozioni dei gran premi di Formula 1 e di motomondiale.

La novità rispetto agli anni scorsi sarà quella dei campionati mondiali di sport molto popolari e celebri come nuoto e atletica leggera. In più, in vista del ritorno del grande calcio a partire dalla fine dell’estate, non mancheranno le amichevoli nazionali ed internazionali dei club italiani.

Se sul fronte delle esclusive, Sky è al centro del mercato della televisione in questa stagione estiva, altrettanto vantaggiose sono le offerte sotto il punto di vista commerciale.

Il pacchetto sport, quello più popolare tra il pubblico, ha un prezzo pari a 30,90 euro al mese con la presenza anche del ticket base. Questo costo rientra tra quello dei listini smart. Il prezzo sarà quindi scontato per 18 mesi, con una possibilità di rinnovo da parte degli utenti per i successivi 18 mesi. Gli utenti possono attivare le offerte sia online che negli store ufficiali della tv satellitare.