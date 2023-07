Play Store in PROMO, app e giochi a pagamento gratis su Android

Come succede ormai molto spesso, anche questa giornata sarà ricordata dagli utenti viste le offerte presenti nel Play Store di Google. Chiunque abbia Android sullo smartphone, potrà recarsi nel market di riferimento per scaricare al volo tanti titoli a pagamento ma questa volta in maniera gratuita. Si tratta di un’iniziativa che non durerà per sempre, per cui il nostro consiglio è quello di fare il più presto possibile per non restare con un pugno di mosche.

Ovviamente non sono solo queste le offerte che gli utenti potranno trovare oggi sul web, visto che il colosso in questi termini è sicuramente Amazon. Quando si tratta di offerte del genere, non c’è altro sito su cui andare a guardare: quello e-commerce più famoso al mondo oggi propone una straordinaria opportunità dal punto di vista dell’elettronica. Questo accade ogni giorno, con gli utenti che però non riescono a beneficiarne. Gli impegni infatti portano le persone a perdersi le migliori offerte Amazon, situazione davvero scomoda soprattutto in un periodo del genere. Per questo motivo abbiamo deciso di consigliare a tutti gli iscrizione ai nostri canali Telegram ufficiali, i quali sono tre. Al loro interno sarà possibile trovare ogni giorno decine di offerte interessanti ma soprattutto dei codici sconto utili per abbassare ancora i prezzi. Per entrare nei canali non servirà alcun tipo di registrazione, ma solo un clic per l’iscrizione istantanea. Non ci saranno pagamenti da effettuare. Per entrare, ecco i link diretti qui sotto:

Android: questi sono i titoli a pagamento oggi gratis sul Play Store di Google