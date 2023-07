La Tesla, l’auto elettrica progettata dall’imprenditore Elon Musk, risulta essere una delle auto più ricercate e desiderate degli ultimi anni.

Essa infatti, con la continua ricerca tecnologica, l’applicazione di servizi complessi, di funzioni autonome e batterie sempre più all’avanguardia, risulta essere l’auto del 2023 più venduta al mondo.

Ci riferiamo in particolare alla versione Model Y. Riconosciuta, a tutti gli effetti, come l’auto più ricercata ed acquistata.

Si tratta di un dato che trova la sua conferma dal momento che la vettura è riuscita a guadagnarsi la vittoria dell”Autovista Group Residual Value Award“, ovvero il riconoscimento ufficiale rivolto alle auto che hanno, nel mercato, una svalutazione inferiore rispetto alle altre, nonostante il tempo trascorso o i chilometri percorsi.

Tesla Model Y, bassa svalutazione, grandi prestazioni

Infatti, basandosi sui dati di alcune ricerche, è stato riscontrato che una Tesla Model Y, di 36 mesi e con 60 mila Km, in Italia, subisce una svalutazione del 57%, rispetto al suo prezzo di acquisto iniziale. Si tratta di una percentuale davvero molto bassa, se consideriamo che l’auto ha un valore complessivo di 47 mila euro. In questo modo, se l’acquirente decidesse di rivenderla potrebbe ricavarci ben 27 mila euro. Una cifra considerevole se pensiamo si tratti della vendita di un’auto usata.

Il fatto che la Model Y abbia una svalutazione così bassa, risulta essere un dato positivo non solo dal punto di vista economico, ma anche per gli appassionati dei modelli Tesla. Infatti, grazie alla vendita di auto usate, coloro che non hanno potuto affrontare le spese intere della Model Y, potranno acquistare l’auto pagando ancor meno della metà del suo prezzo iniziale, accaparrandosi, in questo modo, un veicolo di lusso e dalle ottime prestazioni.

L’autonomia delle batterie

Infatti, la Tesla, risulta essere anche una delle principali vetture che riesce a conservarsi meglio. Certo parlando della Model Y, è ovvio che risulti essere diversa dalla Model S o la Model 3. Tuttavia la Y condivide con queste ultime non solo il dna, ma tutte le altre caratteristiche tipiche del marchio, dalle tecnologie alle autonomie delle batterie.

Che ad oggi hanno raggiunto ancora di più grandi prestazioni e capacità di conservazione.

Infatti, secondo alcuni esperimenti, sembra che con ben 320.000 km percorsi, le nuove batterie Tesla perdino appena il 12% della loro capacità iniziale.