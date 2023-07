Intesa San Paolo offre ai suoi clienti un’incredibile opportunità di risparmio.

Negli ultimi anni la situazione economica in Italia non è assolutamente delle migliori.

Prima con la pandemia, il lockdown, la guerra tra Russia ed Ucraina, tutti questi eventi non hanno fatto altro che ripercuotersi su un sistema economico già in crisi. Determinando l’inizio di un periodo davvero difficile, come non se ne vedevano dagli anni 80.

È in questo modo che le famiglie italiane si trovano ad affrontare la loro quotidianità, combattendo ogni mese per riuscire a rientrare nelle relative spese.

I consumi di benzina, energia, acqua hanno subito una grossa inflazione, di conseguenza anche le bollette e le fatture emesse sono diventate più care.

Insomma un vero e proprio inferno su terra.

Tra bollette, abbonamenti, rate della macchina o della casa, ed altre relative spese, arrivare a fine mese sembra essere diventato uno sport olimpico, da cui spesso si riesce ad uscire vincitori con il rotto della cuffia.

Intesa san Paolo e il risparmio sui mutui

È in questo contesto che Impresa San Paolo, uno dei più importanti istituti bancari d’Italia, ha deciso di introdurre importanti novità.

È stato Giancarlo Giorgetti, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a fare determinate richieste durante l’assemblea dell’associazione Bancaria Italiana (detta Abi), richieste che sono state ampiamente accolte.

Cioè che Intesa San Paolo di è impegnata a realizzare riguarda la decisione di estendere le rate dei mutui a tasso variabile. Si procederà infatti con una divisione di tutti i mutui, la cui soglia di variazione non dovrà superare l’1%, così da evitare l’insorgere di mutui deteriorati, termine con chi si intende quelle situazioni in cui la riscossione da parte del debitore diventa incerta.

Si tratta di una notizia per coloro che intendono acquistare casa o che si trovano ad affrontare l’onere delle spese del mutuo.