ho. Mobile STRATOSFERICA: TIM annientata con 300 giga

Non poteva fare di meglio ho. Mobile durante questo periodo estivo, siccome sono state lanciate delle offerte che hanno fatto a brandelli la concorrenza. Adesso l’obiettivo è quello di continuare su quella lunghezza d’onda e il gestore virtuale lo sta facendo molto bene.

A dimostrarlo è l’ultima soluzione pubblicata sul sito ufficiale, la quale corrisponde all’offerta dei sogni per ogni utente che sia in cerca di un nuovo gestore. Se avete infatti deciso di entrare a far parte della grande famiglia di ho. Mobile, il miglior momento potrebbe essere proprio questo, siccome è arrivata l’ultima soluzione da 300 giga al mese.

ho. Mobile infiamma l’estate con l’offerta da 300 giga al mese: ecco quanto costa

Con ho. Mobile risparmiare avendo tutto a disposizione è estremamente facile. Basta affidarsi ad una delle sue offerte, le quali sono più di cinque sul sito ufficiale. Ora però i riflettori sono puntati di diritto sull’ultima promo ufficializzata, quella che ogni mese consente a tutti di navigare utilizzando 300 giga in connessione 4G fino a 60 Mbps.

L’offerta di cui si sta parlando insistentemente durante gli ultimi giorni è disponibile solo per coloro che arrivano da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e da vari gestori virtuali concorrenti.

Al suo interno è possibile trovare di tutto, a partire dai minuti e i messaggi che sono senza limiti verso tutti i gestori italiani. Inoltre gli utenti che la sottoscriveranno potranno evitare di pagare il costo di attivazione così come il costo per la scheda SIM. Bisognerà solo effettuare una prima ricarica di 11 € visto che il prezzo mensile dell’offerta è di 10,99 € per sempre.